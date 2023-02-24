Bakan Kirişci: Depremzedelerin gıda maddelerini TMO karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Valiliğinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha yaşamış olduğunu aktaran Kirişci, yaşanan sıkıntıların da kısa sürede üstesinden gelmeye gayret edeceklerini aktardı.

Kirişci, depremden zarar gören il sayısının 11'e çıktığını ve Sivas'ın Gürün ilçesinde de depremin bir takım zararlara yol açtığını tespit ettiklerini hatırlatarak, bu geniş coğrafyada ülke nüfusunun yüzde 17'sine tekabül eden 13,5 milyon nüfusu etkileyen depremin tüm Türkiye'de hissedildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını belirten Kirişci, bugün itibariyle bakanlığına bağlı 13 bin 590 personelin sahada olduğunu, ayrıca çalışmalara 4 bin 795 ağır iş makinesi ve ekipmanın çalışmalarla da destek verdiklerini ifade etti.

Kirişci, hayvansal üretimin herhangi bir şekilde aksamasını istemediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede özellikle 13 bin 196 ton hayvan yemi dağıttık, bundan ayrı olarak da 1,5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde de ayrıca bulunacağımızı belirtmek isterim. 4 bin 399 hayvan çadırı dağıttık. Orman Genel Müdürlüğümüz, 41 bin 734 ton ısınma amaçlı odun dağıttı. Çünkü bazı yörelerimiz vardı ki buralarda elektrikle ilgili altyapılar zarara uğramış ve vatandaşımızın açta açıkta, ısınmadan kalmaması gerek. Yine tarımsal üretimin aksamaması, üreticimizin yanında olduğumuzu göstermek için 8 bin 547 ton süt topladık. Hayvancılıkta bu süt faaliyetlerini, süt üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerimize böyle de bir destek sağladık. Veteriner tıbbi ürün ki 24 bin 432 kutu ilaçlar, bunlar vatandaşlarımıza hayvanlarının sağlığı için kullanılmak üzere dağıtılmıştır. Çiftçilerimizin yanında ve yakınında olmaya inşallah devam edeceğiz."