Bakan Kirişci DSİ personelinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

"GURUR DUYUYORUM"

Kaya nezdinde sahada çalışma yürüten tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Kirişci, "Sizin gibi bir kardeşimizin Bakanlığımız bünyesinde görev alması ve ekskavatör kullanması çok önemli. Bundan dolayı ayrıca gurur duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kirişci, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların başlarının tacı olduğunu kaydetti. 2014'ten bu yana DSİ bünyesinde görev yapan Kaya'nın tarım ve orman ailesine güç ve motivasyon sağladığına dikkati çeken Kirişci, böylesine zorlu bir görevi üstün başarı ve gayretle yerine getiren Kaya'nın başarılarının devamını diledi.

Perihan Kaya da Bakan Kirişci'nin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini dile getirerek, "Bize verdiğiniz destek bizi her zaman dimdik ayakta tuttu. Depremde, yangında, selde görev aşkıyla çalışıyoruz, milletimizin emrindeyiz. Bir an önce işimizi bitirmek, artık hayatı normale döndürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Vahit Kirişci, Kaya ile telefon görüşmesini sosyal medya hesabında paylaştı.