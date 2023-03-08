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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kirişci DSİ personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Giriş Tarihi: 8.3.2023 13:54

Bakan Kirişci DSİ personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ Adana Bölge Müdürlüğünde iş makineleri sorumlusu olarak görev yapan ve deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Perihan Kaya'yı arayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

AA
Bakan Kirişci DSİ personelinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kirişci, telefon görüşmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren önce Adana'da, son 10 gündür de Hatay'da fedakarca yürüttüğü çalışmalardan dolayı Kaya'yı tebrik etti.

"GURUR DUYUYORUM"

Kaya nezdinde sahada çalışma yürüten tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Kirişci, "Sizin gibi bir kardeşimizin Bakanlığımız bünyesinde görev alması ve ekskavatör kullanması çok önemli. Bundan dolayı ayrıca gurur duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kirişci, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların başlarının tacı olduğunu kaydetti. 2014'ten bu yana DSİ bünyesinde görev yapan Kaya'nın tarım ve orman ailesine güç ve motivasyon sağladığına dikkati çeken Kirişci, böylesine zorlu bir görevi üstün başarı ve gayretle yerine getiren Kaya'nın başarılarının devamını diledi.

Perihan Kaya da Bakan Kirişci'nin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini dile getirerek, "Bize verdiğiniz destek bizi her zaman dimdik ayakta tuttu. Depremde, yangında, selde görev aşkıyla çalışıyoruz, milletimizin emrindeyiz. Bir an önce işimizi bitirmek, artık hayatı normale döndürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Vahit Kirişci, Kaya ile telefon görüşmesini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Bakan Kirişci DSİ personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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