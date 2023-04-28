Bakan Kirişci: "Dünya’da ilk 10, Avrupa’da 1’inci sıradayız"

Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen 45'inci Tarım Sektörü Temsilcileri toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "21 yıldan beri iktidarda olan hükümetimiz her alanda olduğu gibi Tarım ve Orman alanında da vatandaşlarımızın, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun sürekli çözümler üretmiş evvela ilk olarak sektörün ihtiyacı olan mevzuatları zamanında ve bu 21 yıllık sürede bunları bizim mevzuatımıza kazandırmış 15 tane temel bandı böylelikle uygulamaya koymuştur" dedi.

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK 2'İNCİ MAKARNA İHRACATÇIYIZ

"Bunun ilk doğal sonucu olarak gerek mevzuat açısından hem de yapılan desteklemeler noktasında bugün tarımsal üretimde artık dünyada ilk 10'dayız Avrupa'da ise 1'inci sıradayız" diyen Bakan Kirişci, "Dünya'nın en büyük un ihracatçıyız, Dünya'nın en büyük 2'inci makarna ihracatçıyız. Kısacası tarımsal ihracatta söz sahibiyiz. 30 milyar doları bulan ihracatımız, 85 milyona ulaşan nüfusumuz, 52 milyonu aşan turist sayımız, 182 milyon havayolu yolcusunun gıda ihtiyaçlarını tarım ve orman sektörümüz karşılar duruma gelmiştir" diye konuştu.

97 ÜLKEYE TOHUM İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK

20 yılda bugünkü değer katan markalarla 830 milyar TL, tarımsal destek sağladıklarını ifade eden Bakan Kirişci sözlerine şöyle devam etti: "Tabiki Afyonkarahisar'ımız 7.5 milyar TL önemli bir tarım kenti olduğu gerçeği hareketle bu destekten de desteklenmiş oldu. Gerçekten böylesine bir destek bizi her alanda daha güçlü daha birleşimci hale gelmemizi sağladı. Türkiye 2022 yılı sonu itibariyle bitkisel üretimde 128.6 milyon ton üretim ile tüm zamanların en yüksek üretimini gerçekleştirdik. Bitkisel üretimde stratejik öneme sahip ürünlerdeki faal ödemesi adını verdiğimiz ürünlerin 5 üründe bunun 18'e çıkarılmasını sağladık. Sertifikalı tohum üretimini 9 kat artışla 1.4 milyon dolar ulaştı. İhtiyacımız olan sertifikalı tohumun yüzde 96'sını yurtiçinden karşılarken 97 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirir hale geldik" ifadelerini kullandı.