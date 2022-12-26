Bakan Kirişci: Dünyanın en büyük su yapılarını Türkiye’de inşa ettiğimizi dost düşman herkes görmektedir





"MAKİNA PARKIMIZIN GENÇLEŞTİRİLMESİ DE MAKİNA PARKINDAKİ MAKİNA SAYISI KADAR ÖNEMLİ BİR HUSUSTUR"

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hayati faaliyetleri etkin biçimde sürdürmesi için güçlü bir makina parkına sahip olmasının önemine dikkat çeken Kirişci, "Aynı zamanda bu makina parkımızın gençleştirilmesi de makina parkındaki makina sayısı kadar önemli bir husustur. Bunun için bu yıldan başlayarak önümüzdeki üç yıl içinde 650 adet yeni iş makinesinin Devlet Su İşleri makina parkına kazandırılması için gerekli planlamaları yaptık. Bu iş makinalarından 140'ını geçtiğimiz Mayıs ayında, 11p 'Yeşil Karınca'yı Ağustos ayında ve 60 adet iş makinasını ise 26 Ekim tarihinde DSİ Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz merasim ile DSİ makina parkımıza dahil ettik. Bugün ise 60 adet damperli kamyon ve 100 adet paletli ekskavatörün makina parkımıza kazandırılması vesilesiyle burada bir arada bulunmaktayız. Bu araçlar ile DSİ makina parkımızda iş makinası sayımız 2 bin 529'a, 652 olan damperli kamyon sayımız 712'ye, 626 olan palet ekskavatör sayımız ise 726'ya yükselmiştir" diye konuştu.

Kirişci'nin konuşmasının ardından kurdele kesimi ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından Kirişci'ye teslim edilen araçların minyatürü hediye edilirken, bir işçi de Kirişci'ye yazdığı şiiri takdim etti.