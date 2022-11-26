Bakan Kirişci: Düve alım desteği üst limitleri artırıldı

'DÜVE ALIM DESTEĞİ ÜST LİMİTLERİNİ ARTIRDIK'

Düve alım desteği kapsamında gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liradan 25 bin liraya çıkarılmıştır."