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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kirişci: Düve alım desteği üst limitleri artırıldı
Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:25 Son Güncelleme: 26.11.2022 11:26

Bakan Kirişci: Düve alım desteği üst limitleri artırıldı

Ankara'da düzenlenen Türk Veteriner Hekimler Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gebe düve destek üst limitinin ve 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limitinin artırıldığını bildirdi.

İHA
Bakan Kirişci: Düve alım desteği üst limitleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Türk Veteriner Hekimler Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"BİR KÖPEĞİ CANİCE KATLEDEN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIR: NİHAİ KARARI YARGI VERECEKTİR"

"Dün sosyal medyaya yansıyan Konya'daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır.

Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.

"SAHİPSİZ HAYVAN POPÜLASYONUNUN ARTIŞI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEĞİZ"

Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler.

'DÜVE ALIM DESTEĞİ ÜST LİMİTLERİNİ ARTIRDIK'

Düve alım desteği kapsamında gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liradan 25 bin liraya çıkarılmıştır."

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Bakan Kirişci: Düve alım desteği üst limitleri artırıldı
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