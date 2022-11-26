Bakan Kirişci: Düve alım desteği üst limitleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Türk Veteriner Hekimler Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"BİR KÖPEĞİ CANİCE KATLEDEN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIR: NİHAİ KARARI YARGI VERECEKTİR"
"Dün sosyal medyaya yansıyan Konya'daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır.
Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.
'DÜVE ALIM DESTEĞİ ÜST LİMİTLERİNİ ARTIRDIK'
Düve alım desteği kapsamında gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liradan 25 bin liraya çıkarılmıştır."