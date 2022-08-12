Bakan Kirişci: En son aldığınız gemi dünyada bir ilk! Yedinci nesil bir gemi

"EN SON ALDIĞINIZ GEMİ DÜNYADA BİR İLK"

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerine uğurlandığını anımsatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Yaşı müsait olmayan kardeşlerim belki hatırlayamayabilir. Bu ülkede öyle sondaj çalışması veya bu sondaj çalışmaları için bir geminin kiralanması, bunların hepsi hayaldi. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma yapan gemimiz var. Bunların mülk sahibiyiz. En son aldığınız gemi dünyada bir ilk. Yedinci nesil bir gemi. Bu gemi, o günkü tören sonrası demir aldı. İnşallah hayırlı haberle 40 gün, bilemediniz 2 ay içinde biz bir duyacağız ki 'Akdeniz başkalarının da keşfettiği gibi bizim geç kaldığımız ama keşfettikten sonra da enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir coğrafyadır' diyeceğiz. Tıpkı Karadeniz'deki doğal gaz gibi."

Kirişci, geminin uğurlandığı törende, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinden, Adana'da 1948 yılında keşfedilen bir kuyunun daha sonra kapatıldığı bilgisini aldığını belirtti.

Adana'nın bir anda petrolle, doğal gazla anıldığını, Mersin'in Abdülhamid Han gemisine ev sahipliği yaptığını anlatan Kirişci, "Kendi enerjinizi yerlileştirmek, millileştirmek elbette önemli ama bu vizyonu kim ortaya koydu? Bu duruşu kim sergiledi? Biz, başkaları gibi kulağımızın üstüne yatıp dışarıdan gelen talimatlara 'Olur efendim, baş üstüne efendim, emir anlaşılmıştır efendim' demiş olsaydık bugünkü yaşadığımız sıkıntıların pek çoğunu belki yaşamazdık ama kapı kulu olmaya devam ederdik." diye konuştu.