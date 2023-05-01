Bakan Kirişci: İnsanlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması temel hedefimiz olmuştur

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, devletin Kahramanmaraş'ta milletle kucaklaştığını belirterek, "Burada yapılabileceklerin en hızlı, en seri şekilde yapılması, yaralar sarıldıktan sonra insanlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması temel hedefimiz olmuştur." dedi.

Bakan Kirişci, Dulkadiroğlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kahramanmaraş Başmüdürlüğü açılış törenine katıldı.

TMO bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kirişci, bugün ülke genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlandığını hatırlatarak, tüm çalışanların, emekçilerin ve çiftçilerin bayramını kutladı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kahramanmaraş'ın sanayi ve tarıma dayalı, kimlikli, kültürlü kadim bir şehir olduğunu belirten Kirişci, "Kahramanmaraş'ımızın depremle birlikte yaşadıklarını inşallah kısa sürede telafi ederek yepyeni bir Maraş'ı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın genelini ilgilendirecek yerleşim yerleri, sosyalleşme alanları, ticari alanlar, sanayi alanları, tarım ve diğer faaliyetler için plan çalışmalarının tamamlanacağını belirterek, "Daha sonra gerçekten kültürünü, sanatını, sporunu, her yönünü çok daha net bir şekilde ortaya koyacak bir şehrin kısa sürede inşallah ihya ve inşasını tamamlamış olacağız. Bizden sonraki nesillere de arkamızdan dua edecek bir iş yapmış olmanın çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Depremin 11 ilde 110 bin kilometrekarelik bir alanda 14 milyon nüfusu etkilendiğini ve 104 milyar dolar civarında bir maliyetin oluştuğunu anlatan Kirişci, ancak kısa sürede kalıcı konutları köy evlerinden başlayarak tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunar hale geldiklerini dile getirdi.

Kirişci, bu ihya ve inşa çalışmalarının Türkiye'nin gücüyle, geldiği ekonomik ve siyasal gücüyle orantılı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Birleşmiş Milletler'in de yine destekleriyle oluşturulan tahıl koridoru çerçevesinde bu zamana kadar 925 gemi bu koridordan geçmiş, 29,2 milyon ton tahıl ve diğer gıda ürünleri bu koridor sayesinde hedef ülkelere ulaştırılmaya çalışılmıştır. Bu koridor ki 445 dolara çıkmış, örneğin bir buğday fiyatının 130, 140 dolarlara, 150 dolar aşağılara inmesini sağlamış. Sadece tahıl koridoru değil, aynı zamanda da adeta bütün dünya için bir güvenlik koridoru haline gelmiş ve dünya bir nefes almış. Enerji başta olmak üzere pek çok üründe fiyat gerilemeleri de bu çerçevede yaşanmıştır. Bu gücü sayesinde Türkiye, bu depremle de yine aynı şekilde üstesinden gelmek için büyük bir mücadele vermektedir. Devletimiz milletimizle kucaklaşmış ve burada yapılabileceklerin en hızlı, en seri şekilde yapılması, yaralar sarıldıktan sonra insanlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması temel hedefimiz olmuştur. İnşallah bir yıllık sürede bunların hepsi birer birer gerçekleşecektir."

Bakan Kirişci, iki gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de katıldığı bir törenle Kahramanmaraş merkezinde 180 dekarlık bir alanda bine yakın konut ve diğer donatılarla birlikte bir adanın inşası ve ihyası için temel atma töreni gerçekleştirdiklerini anlattı.

"6 NOKTADA 220 BİN TON KAPASİTEYE SAHİP LİSANSLI DEPOLAR VAR"

Kahramanmaraş'ın tarımsal üretimde önemli bir üs olduğu halde burada TMO'nun sadece ajans düzeyinde hizmet verdiğini, buranın başmüdürlük düzeyine çıkarılmasına karar verdiklerini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 6 noktada 220 bin ton kapasiteye sahip lisanslı depolarımız var. Buralarda gerçekten tarım ürünlerimizin depolanması sağlanmakta ve özel şartlara haiz olduğu için de ürünümüzün değer olarak, kayba uğramasına da göz yumulmamaktadır. TMO'muzun kapasitesi ise 18 bin ton Kahramanmaraş'ta, 6 bin tonu da Elbistan'da olmak üzere toplam 24 bin tonluk bir kapasitemiz mevcuttur. Gerektiğinde bu kapasiteler artırılabilir. Bunda en ufak bir tereddüdümüz olmaz. Önemli olan burada Kahramanmaraşlı çiftçilerimize, sanayicilerimize, tüketicilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'deki muhataplarımıza bu regülasyon kurumumuz marifetiyle katkımızı ve etkimizi sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle üreticilerimize 35 bin ton Kahramanmaraş'ımıza arpa verilmiş, un ve makarna sanayicilerimize de 23 bin ton buğday sunulmuştur. Deprem bölgesi AFAD koordinasyonu çerçeve 16 bin tonluk un, 2 bin ton bin ton bağ para ve 10 bin ton da muhtelif desteklerde bulunulmuştur. Deprem nedeniyle üreticimizin yanında olduğumuzu, Toprak Mahsulleri Ofisimiz bir şekilde daha göstermiştir."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Kahramanmaraş özelinde 2 bin 500 üreticiden, 200 bin ton hububat alımı yaptığını ve çiftçilere 1,3 milyar liralık bir ödemeyi gerçekleştirdiği ifade eden Kirişci, doksanlı yıllardan beri Toprak Mahsulleri Ofisi'nin diğer regülasyon kurumları olan Türk Şeker, Çaykur ve Atatürk Orman Çiftliği'nin de görevini en etkin ve en başarılı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal da Kahramanmaraş'ın bir tarım bölgesi olduğunu ve TMO'ya görev alanındaki ürünlerle ilgili ciddi manada katkı sağladığını ifade ederek, 33'üncü Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğünün Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Kahramanmaraş Başmüdürlüğü açılış töreni gerçekleştirildi.

Bakan Kirişci, TMO'nun tesislerinde deprem sonrası yeni yapılan lojmanlarda incelemelerde bulundu.