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Giriş Tarihi: 4.12.2022 14:45

Bakan Kirişci, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği'nin yeni merkez binasının açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği'nin yeni genel merkez binasının açılışına katılarak, kurdele kesti.

DHA
Bakan Kirişci, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği’nin yeni merkez binasının açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği'nin yeni genel merkezinin açılış törenine katıldı. Dernek yöneticileri ile açılış kurdelesini kesen Kirişci, yeni merkezin hayırlı olmasını dileyerek, "Sadece Kahramanmaraş'ımıza değil, tüm ülkemize ve dünyaya değer katan kıymetli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim; tabii ki mekanlar önemlidir. Mekanın bizim kendi faaliyetlerimize sağlayacağı katkıyı hepimiz biliyoruz. Ankara'nın böyle güzide bir yerinde derneğimizin hizmet verecek bir merkezinin açılışının tarafımızdan yapılacak olması hepimize büyük bir mutluluk vermektedir. Bu mekanların hayırlı hizmetlere ev sahipliği yapmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kirişci, açılışın ardından dernek üyeleriyle bir araya geldi.

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Bakan Kirişci, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği'nin yeni merkez binasının açılışını yaptı
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