Bakan Kirişci Milas’ta katıldığı tarım fuarında sipsi çaldı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi. Öğle saatlerinde geldiği Muğla'daki programına başlayan Bakan Kirişci'nin ilk durağı Milas ilçesi oldu. Milas'ta 14'üncüsü düzenlenen 'Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret eden Kirişci burada çiçeklerle karşılandı. Sektör temsilcileri, firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet ederek stantları gezen Bakan Kirişci, ürünler hakkında bilgi aldı.

Fuar ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Fuarlar hem fuara katılanlar hem de fuarı ziyaret edenler açısından çok kıymetli buluşma alanlarıdır. Fuarlar, katılım sağlayan firmalar olarak emsallerine göre hangi düzeyde olduğunu değerlendirebileceği eşsiz bir fırsat alanlarıdır. Fuarlar aynı zamanda iyi bir sosyalleşme, ekonomik faaliyetlerin mukayese edilme alanıdır. Ticari olarak da insanların birbirleri ile haberleşebilecekleri yerlerdir. Fuarları öğrencilik yıllarımdan beri destekleyen, takip eden ve buralara katılımı özendirmeye çalışan birisiyim. Burada insanlar yaptıklarının piyasa bir değer sıralaması olacak olursa nereye denk gelir onu görürüler. Bir de ziyaretçiler var. Ziyaretçi de firmaların hepsinin bir arada olduğu bir ortamda fiyat ve kalite yönünden mukayese etme imkanı bulur. Servis ve yedek parçanın bulunurluğu ve benzeri konularda değerlendirme imkanı bulur. Hele bir de yerelde olması ve bir sorunu olduğunda firmaların kapısını çalabiliyor olması da buraya gelenler açısından çok kıymetlidir. 14 yıldan beri böyle bir fuar düzenli olarak düzenleniyor olması da çok kıymetli bir durumdur. Düzenleyenlere, katılan firmalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Kirişci'ye fuar ziyareti sırasında Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Mustafa Enver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kurum müdürleri ve siyasiler eşlik etti. Bakan Kirişci Milas'taki fuar ziyaretinin ardından diğer programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

BAKAN KİRİŞCİ 'SİPSİ' ÇALDI

Bakan Kirişci, Muğla'da, '14'üncü Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda karşılaştığı sipsi ustası Ramazan Mercan'ın kasketini takıp, sipsi çaldı.

Kirişci, Milas'ta düzenlenen '14'üncü Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. Fuarda yöresel kıyafetli kadınların çiçeklerle karşıladığı Bakan Kirişci, fuar alanında stant açanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Üreticiler, Bakan Kirişci'nin sektördeki sorunları dinlediğini ve çözüm yolları için çaba harcadığını ifade etti. Bakan Kirişci, fuarda, sipsi ustası Ramazan Mercan ile bir süre sohbet etti. Kirişci, ardından Mercan'ın çok beğendiği kasketini takıp sipsi çaldı. Bakan Kirişci'ye fuarda Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Muğla Valiliği'ndeki brifingin ardından Bakan Kirişci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tarım sektörü temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.