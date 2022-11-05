Bakan Kirişci: OECD Tarım Bakanları Toplantısı’nda birçok mevkidaşım teşekkür etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nda Tahıl Koridoru'ndaki rolü için bir çok mevkidaşının Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirterek eğer bu koridor yeniden açılmamış olsaydı bu ürünlerin fiyatları yeniden yükselecekti dedi ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Fiyatların yükselmesiyle ürünlere erişim daha da güç olacaktı. Savaşın başladığı andan itibaren tonu 440 dolar olan buğdayın bugün tesislerimize teslimi 330 dolarlara kadar geriledi. Tabi arada bir yükseliş olur ama nereden bakarsanız bakın yüzde 25'lik bir indirim az bir indirim değil. Maddi gücü olmayan ülkeler için de bu fiyat oldukça önemli. Şu anda 430 gemi geçmiş durumda. Ürün miktarı da 10,1 milyon tonu geçti. Bunun yüzde 60'ı en az ihtiyacı olanlara yani Avrupa ülkelerine gidiyor. Asya'ya giden %21'i, Afrika'ya giden ise %13'üdür. Ortadoğu'ya giden miktara baktığımızda yüzde 5,9 gibi son derece düşük bir pay aldıklarını görüyoruz. Bu ülkelere Rusya'nın buğday vermesi gerek. İnşallah biz de Ticaret Bakanlığımızla müştereken yürüteceğimiz bir çalışma ile buğdayı un, makarna, bulgur ve irmik gibi günlük tüketimlerinde kullanabilecekleri bir formata dönüştürerek bu ülkelere ulaştıracağız."

"ALDIĞIMIZ İNSİYATİF NEDENİYLE HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜR ETTİLER"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nda ülkemizin Tahıl Koridoru'ndaki rolü bir kez daha gündeme geldi. Birçok mevkidaşımız gıda arz güvenliğiyle ilgili aldığımız insiyatif nedeniyle hükümetimize teşekkür etti. Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.