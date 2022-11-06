Bakan Kirişci: OECD’nin gündemi bizdik

"ÜRETMEK İSTEYEN BİREYLERE DESTEK OLMAK İSTEYEN BİR İKTİDAR VAR"

Programda konuşan Bakan Kirişci, şehir olarak böyle birlikteliklere ihtiyaç olduğunu kaydederek, "1978 yılında bu şehre üniversite eğitimi için gelmiş ve her şeyini bu şehre borçlu biri olarak, kabinede bir üye olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Artık ülkeler değil, şehirler, hatta ilçeler yarışıyor. Biz kendi teşvik uygulamalarımızı da ilçeler düzeyine indirdik. Türkiye, inşallah gelecek yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutluyor olacak. Ben 68 değil, 78 kuşağıyım. Çukurova Üniversitesi'nde okurken ya kaldığımız ev ya da bindiğimiz servisimiz taranırdı. Bunları yaşamış bir kuşak olarak, bizim enerjimizi başka alanlarda heba ettiklerini gördük. Artık inovatif düşünen, gençlik dinamizmiyle bu ülke ve dünya için bir şeyler yapmaya çalışan bir kuşak ortaya çıktı. Elimizdeki manivelaları iyi kullanırsak, ülkemizin önü açık. Çünkü bu ülkede üretmek isteyen bireyler, onlara destek olmak isteyen de bir iktidar var. Türkiye'yi bir dünya markası yapmak isteyen bir Cumhurbaşkanımız var" diye konuştu.