Bakan Kirişci, Osmaniye’den duyurdu: Alım ve fiyat garantisini sağlayan mevzuat değişikliği geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"nda, 31'inci kez düzenlenen etkinliğin, hizmetlerin sahadaki karşılığının görülmesi ve ihtiyaçların değerlendirilmesi fırsatını sunduğunu söyledi. Türkiye'nin altyapı, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirten Kirişci, bunların ülkeyi doğal olarak dünyada belirli bir sıraya yükselttiğini kaydetti.

"ÜRETİM YAPMAK İSTİYORSANIZ İMKANLAR VAR"

Salgın, ardından da Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı paniklettiğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Ülke olarak zamanında, yerinde ve dozunda tedbirler aldık. Dünyada genel sıkıntı yaşanıyor biz de bu sıkıntıların emaresi var mı diye kendi kendimize sorduğumuz da oluyor. 2001'de dünyada kriz yoktu, Türkiye'de vardı. Şimdi dünyada bir kriz var. Türkiye'de de enflasyon yüksek ama enflasyonun yüksekliğine rağmen şu anda ülkede üretimle, tedarikle, pazarlamayla ilgili en ufak bir problem söz konusu değil. Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil. Dolayısıyla krediye erişmek istiyorsanız kredi, üretim yapmak istiyorsanız imkanlar var."

Kirişci, tarımda atılan adımlar sayesinde ürün eksikliğinin hissedilmediğini aktararak, "Çünkü bu ülkede üreten üreticiler, bu ürünleri de tüketen aziz milletimiz var. Buradan hareketle, bütün bunlara rağmen tabi ki daha iyi, her zaman için iyinin karşısındadır. 20 yıldan beri biz iktidardayız ve tarımla, ormancılıkla ilgili yürüttüğümüz pek çok faaliyetlerimiz var. Ama biz bütün bunlara rağmen diyoruz ki daha iyisini mutlaka yapmalıyız." ifadelerini kullandı.