Bakan Kirişci sektör temsilcileriyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Sayın Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda düzenlenen "Kahramanmaraş Tarımının Bugünü ve Yarını" temalı programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en zor şartlarda bile üretime tüm hızıyla devam ettiğine değinen Bakan Vahit Kirişci; "Dünyanın genel durumuna baktığımız zaman, bu ülke en zor zamanlarda bile ne tedarik ve ne de üretimde aksamalar oldu. Özellikle pandemi döneminde sanayilerimiz her zaman üretime devam etti.

Türkiye'de 250 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun içerisinde 30 milyar dolarlık kesimini tarım ve gıda sektörü gerçekleştirdiyse, bu ülkenin üretme aşkı ve hevesinden kaynaklıdır.





Tarımdan sanayiye, turizmden gıdaya tüm sektörlerdeki bu üretim aşkının bir tezahürü olarak ülkemizin başarı hamlesine yansımıştır." dedi.Toplantı, sektör temsilcilerinin sorunlarının ve isteklerinin istişare edilmesi ile sona erdi.