Bakan Kirişci: Sözleşmeli Besicilik Projesini hayata geçiriyoruz

Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere karkas ağırlığı; 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/kg, 251 - 300 kg olanlara 3,5 TL/kg, 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg destekleme ödemesi yapılacak" ifadesinde bulundu.

Bakan Kirişci şöyle devam etti:

"Sözleşmeli Besicilik Projesi ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilerimize erken kesim veya geç kesim primi de verilebilecek.