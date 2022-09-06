Bakan Kirişci: Sözleşmeli Besicilik Projesini hayata geçiriyoruz

Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere karkas ağırlığı; 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/kg, 251 - 300 kg olanlara 3,5 TL/kg, 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg destekleme ödemesi yapılacak" ifadesinde bulundu.
Bakan Kirişci şöyle devam etti:
"Sözleşmeli Besicilik Projesi ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilerimize erken kesim veya geç kesim primi de verilebilecek.
"ÜRETİCİLERİMİZ 5 YILLIK ÜRETİM PLANLAMASI YAPABİLECEK"
ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticilerimiz, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Üretici, kurum ile imzalayacağı besicilik sözleşmesinden hak kaybı yaşamaksızın tek taraflı olarak vazgeçilebilecek.
Sürdürülebilir ve planlı üretimi amaçlayan sözleşmeli besicilik uygulamamız ülkemize, milletimize, üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun."
Sözleşmeli Besicilik Projemizi hayata geçiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/Byu5VNNNII— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 6, 2022