Bakan Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Bakan Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır, buna da bugünden itibaren başlayacaktır." dedi.

TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI



Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya gelen Kirişci, av yasağının devam ettiği 4,5 ay boyunca bugünün dört gözle beklendiğini, tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.



Akdeniz'de de balıkçıların 15 Eylül'de denize açılacağını anımsatan Kirişci, ekolojik özellikleri birbirinden farklı dört denizdeki varlıkların tüm kesimler tarafından korunması gerektiğine işaret etti.



Kirişci, uygulanan tedbirlerle ve getirilen kurallarla denizleri koruduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşte bu sayede 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar. Denizlerimiz çok bereketli, balıkçılarımız da çok mahir maşallah. Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Su ürünleri avcılarına, üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkânı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık. 30 Ağustos itibarıyla 2 bin 700 balıkçımıza 19 milyar TL tutarında kredi kullandırdık. Dünyada adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörümüz var.



Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 balıkçı gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz var. Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz, sizlerin sayesinde büyüyor, gelişiyor."