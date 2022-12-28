Bakan Kirişci: Tarımsal hasılanın artmasını hedefliyoruz





"ÜRÜN KAYIPLARINI EN AZA İNDİRİLEREK, TARIMSAL HASILANIN ARTMASINI HEDEFLİYORUZ"



Kirişci, uluslararası pazarda payın artırılması ve söz sahibi olunması için en önemli konulardan birinin kaliteli ve verimli, talep gören çeşitlerle üretim yapmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Araştırma enstitülerimizde yapılan ıslah çalışmaları ile yerli, yüksek verimli ve kaliteli anaç ve çeşitler ıslah edilmekte, modern yetiştirme teknikleri geliştirilmekte ve hasat ve hasat sonu muhafaza çalışmalarıyla da ürün kayıpları en aza indirilerek, tarımsal hasılanın artması hedeflenmektedir. İklim değişikliği koşulları dikkate alındığında kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar, su baskınları gibi olumsuz çevre koşulları ile hastalık ve zararlıların sebep olduğu tarımsal üretimdeki azalmanın çözümüne yönelik olarak araştırma enstitülerimiz tarafından farklı meyve türlerinde Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır."