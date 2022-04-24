Bakan Kirişci: Tohum desteği yüzde 75 oranında sübvanse edilecek

Niğde'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Burada çiftçilerle bir araya gelen Bakan Kirişci'ye Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir eşlik etti.

'ÜRETMEK ADINA ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON'



Törende konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin yaklaşık 23,5 milyon hektarlık üretim alanı bulunduğunu söyledi. Bu üretim alanlarının bir bölümünde farklı gerekçelerle üretim yapılmadığı, yapılamadığı veya üretim yapılma konusunda bir isteksizlik olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Bakanlık olarak başlattığımız projeyle Türkiye genelinde bu yıl 100 bin hektar civarında bir alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi projemiz gerçekleşecek. Bu tür çalışmaların sembolik de görülse üretmek adına önemli bir motivasyon sağladığını belirtmek isterim. Bu yıl da yaklaşık 130 milyonTL'ye tekabül eden meblağ projenin finansmanı için kullanıldı, kullanılıyor" diye konuştu.