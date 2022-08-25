Bakan Kirişci: TSK’nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor





Bakan Kirişci, iş makinelerini kullanma ihtiyacının olmaması temennisinde de bulunarak, "Bir önceki törende de gayet iyi hatırlıyorum; yağmurun hemen sonrasında burada bu etkinliği yapmıştık. Dünkü yağmur da '24 Ağustos'ta, böyle bir yağmur olur mu' dedirten bir yağmurdu. Ankara adeta yağmura doydu. İklimin değişmesi, küresel ısınma aslında tam da bu. Ne zaman yağacağı ne zaman yağmayacağı karışmış bir dönemi yaşıyoruz. Bunlara karşı alacağımız her türlü tedbir önemlidir. Darısı diğer makine ihtiyaçlarınızın karşılanmasına. Türkiye'nin, makine parkı yönünden en büyük kurumuyuz. Bu yönümüz ile sadece biz kendi bakanlığımız faaliyetlerine hizmet vermiyoruz, TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde de DSİ'nin araç, gereçleri oralarda hizmet vermektedir" dedi.



Bakan Kirişci, konuşmasının ardından bindiği iş makinesinin bazı özelliklerini test etti daha sonra DSİ tesisini gezip çalışanlarla sohbet etti. Ayrıca makinelerin ne zaman hizmete geçtiğinin bilinmesi için üzerlerine bugünün tarihi işlendi.