Bakan Kirişci: Türkiye Yüzyılı tarım ormancılığın yüzyılı olacaktır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni'nde, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak milletle eşine az rastlanır destansı yürüyüşü başlattığını ifade etti.

Milletin ruhunda ateşlenen azim ve inancın ifadesi olan yürüyüşte kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin aynı hedef doğrultusunda hareket ederek zafere ulaştığına işaret eden Kirişci, "Anadolu'yu bizlere bin yıldır yurt kılan güç ve iradenin kaynağı, milletimizin sinesindeki o büyük iman ve diriliş ruhudur. Bu ruh, Malazgirt'te, Çanakkale'de, istiklal mücadelemizde, teröre karşı verdiğimiz mücadelede, 15 Temmuz'da, Afrin'de, İdlib'de bizim en büyük kuvvetimiz olmuştur." diye konuştu.

Yarının teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetçisi gençler ve Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine erişme idealinden ilham aldıklarını anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin yıldızını parlatacaktır. Bugün haklı gururla tüm dünyaya lanse ettiğimiz yerli ve milli aracımız Togg, TCG Anadolu gemimiz, İmece uydumuz, İHA'larımız, SİHA'larımız, Kızılelmalarımız bizim gençlerimizin, mühendislerimizin alın teri ve akıl teri dökerek ürettiği eserleridir, gurur duyuyoruz. Yarın gençlerimizdir. Türkiye Yüzyılı'nda, 21. yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye'si sizlerin, TEKNOFEST gençliğimizin omuzlarında yükselecektir. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, siz gençlerin azim, inanç ve başarılarıyla taçlanacak ve her geçen gün daha da kalkınarak varlığını sürdürecektir. Sizler büyük milletimizin en değerli varlığı, umudu ve mutlu geleceğinin güvencelerisiniz."

"TÜRKİYE YÜZYILI TARIM VE ORMANCILIĞIN DA YÜZYILI OLACAKTIR"

Kirişci, Türkiye'nin gençlerin heyecanına, büyük hayalleri ve düşüncelerine ihtiyacı olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak gençlere yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurduklarını hatırlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"İnovatif düşüncenin kaynağı olan gençler sayesinde Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Gençliğine güvenen, sağlam ve her türlü donanıma sahip gençler yetiştiren milletlerin istikbali, her zaman aydınlık ve parlak olmaya muktedirdir. Geleceğin dünyasında, milli değerlerine sahip çıkan, çalışmaktan yorulmayan, karşılaştığı sorunları akıl, ilim ve diyalogla çözebilen nesiller söz sahibi olacaktır. Güçlü ve müreffeh bir ülke olma yolunda önemli mesafeler kateden Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimizin omuzlarında aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Biz şu an sizin önünüzü açmaya, enerjinizi en iyi şekilde kullanacağınız, potansiyelinizi en yüksek şekilde yansıtacağınız bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Biz size nasıl bir Türkiye emanet ediyorsak, sizler de çocuklarınıza, sizden sonra gelenlere daha güçlü bir Türkiye emanet edeceksiniz."

Bakan Kirişci, Türkiye'nin gençlerine güvendiğini ve inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sporcu ve öğrenciler, şiir ve türkü dinletisi, spor gösterisi sundu. Günün anlamına ilişkin düzenlenen yarışmalarda derece elde edenlere ödül ve hediyeleri verildi, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Bakan Kirişci, program sonrasında gençleri yanına alarak Togg ile fotoğraf çekindi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.