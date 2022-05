Bakan Kirişci: Üretmeden tüketmek mümkün değil

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Yerli hibrit çeşitlerin kullanımının yaygınlaştırılması projesi' çerçevesinde fide dağıtım törenine katıldı. Bakan Kirişci, konuşmalarından önce kooperatiflerin kurduğu stantları tek tek gezerek bilgi aldı.

Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmada aynı benzeri etkinliğin birkaç gün önce İstanbul'da yapıldığını hatırlattı. Üreticilere özellikle de daha fazla üretmeleri konusunda büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Kirişci, "Stantları ziyaretim sırasında da dile getirdim değerli kardeşlerim, üretmeden asla tüketmek mümkün değil. Tüketirsiniz ama başkalarının ürettiğini tüketmek durumunda kalırsınız. Şu anda yaşanan dünya genelindeki örnekleri itibari ile maddi bir gücünüz olsa bile, bu durum adeta imkansız hale gelmektedir. Dolayısıyla aslı olan yerli ve milli üretimdir. Bugünkü programı şahsım için anlamlı kılan çeşitli ürün bize ait yerli ve milli oluşmuş olması. Bazıları belki hibrit kelimesine takabilir ama o hibrit kelimesiyle ilgili de eğer farklı bir değerlendirme olursa o da onların bu konudaki eksikliklerinden kaynaklanıyor diyebiliriz" diye konuştu.



"AMACIMIZ KENT SEBZECİLİĞİNİ TESİS ETMEK"



Ankara'nın sulama konularında da ihtiyaçlarını ifade eden Bakan Kirişci, "Göreve geldiğimiz günden itibaren bütün DSİ başta olmak üzere ilgili birimlerdeki arkadaşları da bu konuda talimatlandırmış durumundayım. Ankara'ya yakışır yaraşır bir tarımsal sulama olması. Bakanlığımızın yürütülmesi gereken faaliyetleri inşallah bu süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Amacımız kent sebzeciliğini tesis etmek. Bu kavram belki de çok konuşulmuyor çok dikkate alınmıyor ama bunun dikkate alınmasını istiyoruz. üzülerek belirtmek isterim ki biz kırsalı terk ederek çağdaşlaşacağımızı modernleşeceğimizi düşündük ve böyle bir yanılgı içerisine girdik ama sonra gördük ki kırsal aslında çağdaşlaşmanın da olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu.



Türkiye'deki üreticilerle her zaman iftihar ettiklerini belirten Kirişci, "Yeşil her zaman için bizim geleceğimiz üretip her zaman bizim geleceğimiz ve bunun üretimi bu yeşili koruyarak geliştirerek, milli güvenlik kadar önemli olan gıda güvenliği oldu da biz zapt altına almış olacağız" dedi. Bakan Kirişci daha sonra üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirip fide dağıtımında bulundu. Bakan Kirişci'ye Ankara İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz eşlik etti. Etkinlikte, "Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Ankaralı kadın ve örnek çiftçilere 160 bini domates, 170 bini biber ve 170 bini hıyar olmak üzere toplam 500 bin fide dağıtıldı.