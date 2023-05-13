Bakan Kirişci: Yarın büyük bir zafer kazanacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin büyük bir afetin hemen ardından yapılıyor olması nedeniyle mütevazı bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirten Kirişci, "Ben huzurunuzda gençlik kollarımızdan, kadın kollarımıza, ana kademeden AK Parti üyelerimize, çadırdan, konteyner kentinden, evinden çıkamayıp dualarıyla bizlerin yanında olan teyzelerimize, amcalarımıza, kardeşlerimize, hülasa bütün vatandaşlarımıza, herkese gerçekten şükranlarımızı arz etmek istiyorum. İnşallah, yarın hem ülke genelinde hem Kahramanmaraş'ımızda büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ilan edeceğiz. Bunun mutluluğunu da inşallah hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

'HAZİRANIN SONUNA KADAR, İLİMİZİN KONTEYNER İHTİYACI KARŞILANMIŞ OLACAK'

Depremlerin ardından vatandaşların hem kalıcı hem de geçici barınma sorunlarının giderilmesi noktasında yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiklerini ifade eden Bakan Vahit Kirişci, "Hemşehrilerimizin geçici barınma ihtiyacını karşılamak için bir an önce konteynerlerimizi tamamlayacağız. Bugün itibarıyla 22 bin 42 konteynerin yapılması planlanmış olup 15 bin 210 konteyner yerine konulmuş bulunmaktadır. 11 bin 604 konteyner yerleşime açılmıştır., En geç, bunun altını çizerek ifade ediyorum haziranın sonuna kadar, ilimizin konteyner ihtiyacının tamamı inşallah karşılamış olacaktır" dedi.

'KAHRAMANMARAŞ'A TOPLAM 1110 YATAKLI 2 YENİ HASTANE YAPILACAK'

Depremde sağlıkla ilgili yapıların da hasar gördüğünü bu nedenle şehrin sağlık altyapısının güçlendirilmesi için yeni yatırımlar yapılacağını ifade eden Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bu kapsamda kent merkezinde yer alan Gazi Kışlası ve aşağıda da Aksu Kışlası yeni bir alana taşınacak, gerek Gazi Kışlası'nın yeri gerekse de Aksu Kışlası'nın yeri de farklı amaçlar için değerlendirilmiş olacaktır. Ve yukarıdaki Gazi Kışlası özellikle sağlık ve turizm sektörüne hizmet verecek şekilde inşallah dönüştürülecektir. Aksu Kışlası ise sağlıktan ayrı olarak ifade ediyorum. Bu da şehrin yeniden yapılaştırılmasında, kentin master planı oluşturulması sırasında ihtiyaç duyulabilecek kümelenme alanları noktasında bazı sektörlere açılmış olacaktır. Ama Gazi Kışlası'nın kuzeyinde yer alan yaklaşık 39 bin metrekarelik alanda 250 yataklı bir modern hastaneyi inşa etmiş olacağız. Diğer taraftan sadece bu 250 yataklı hastaneyle kalmayıp kentin batısında yer alan ve de Hasancıklı mevkii olarak bilinen yerde 850 yataklı tam teşekküllü hastaneyi de inşallah inşa etmiş olacağız ve böylelikle de şehrin güneydoğusunda Necip Fazıl Hastanesi, ki şu anda az hasarlı çalışmalar yürüyor, hızla onun da kullanımı ve hizmet vermesini sağlamak adına çalışmalarımız sürüyor. O, Kahramanmaraş'ımızın güneyine, bu yapacağımız 850 yataklı hastanede Kahramanmaraş'ımızın bu sefer kuzeyine ama batı tarafına, diğer taraftan da 250 yataklı diğer hastanede şehrin geri kalan kısmı olmak üzere buralara hizmet verecektir ve böylelikle Kahramanmaraş'ımızın sağlık alanındaki eksikleri de giderilmiş olacak."

35 MİLYAR LİRALIK DSİ YATIRIMI

Sağlık dışında ulaşım, eğitim ve turizm alanlarında da yatırımların yapılacağını kaydeden Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak il genelinde birçok yatırıma imza atacaklarını belirtti. 11 ilçede bakanlık olarak yapacakları yatırımları açıklayan Bakan Kirişci sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bu projelerimizi tamamlarsak, 1,1 milyon dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşmasını sağlayacağız. Mevcut kapasitemize ek olarak 350 milyon metreküp su depolayacağız. İlimize 80 milyon metreküp inşallah içme suyu sağlayacağız ve bu sular şehri artık içme suyu diye bir sorunu asla konuşmayacak ve bunu gündeminden de düşürmüş olacak. Projelerimizin hizmete alınması ile ilimizde yıllık 5,5 milyar lira net gelir artışı, 110 bin kişiye ek istihdam sağlanacak ve bu DSİ projelerimizin toplam maliyeti 35 milyar lira düzeyinde ve bugünkü rakamlar itibariyle söylüyoruz."

'14 MAYIS, 73 YIL SONRA SÖZÜN, KARARIN MİLLETE AİT OLDUĞUNUN TESCİLİ OLSUN'

Son olarak seçmenlere seslenen Bakan Vahit Kirişci, "Ben her bir vatandaşımdan, saatler kaldı, yarın akşam sandıklar açıldığında, 'benim de bu başarı da bir tuzum vardı' diyebilmeniz için sandıkta, 'doğru zamanda, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan' diyerek 8 milletvekilimize de sahip çıkarak bizi Mecliste en başarılı kılacak tabloyu göstermeniz konusunda size güveniyoruz, size inanıyoruz. Rabbim, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Demokrasi yarışımızda inşallah 14 Mayıs, 73 yıl sonra sözün de kararın da millete ait olduğunun inşallah bir tescili olsun diyorum" diye konuştu.