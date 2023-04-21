Bakan Kirişci: Yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak

Kahramanmaraş'taki geleneksel bayramlaşma töreni; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Her sene valilik bahçesinde yapılan bayramlaşma töreni, 6 Şubat depremlerinde valilik binasının hasar alması nedeniyle bu bayramda Milli İrade Meydanı'nda yapıldı.

Törene katılanlarla tek tek bayramlaşma Bakan Vahit Kirişci, buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Bugün de mezarlık ziyaretimiz, şehitlik ziyaretimiz oldu, oradaki şehitlerimizi ziyaret ettik, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı okuduğumuz dualarla ifade etmeye çalıştık. Ama hayat devam ediyor, şehrin hızla normalleşmesi gerekiyor. İnşallah bu bayram vesilesiyle bayram sonrasında bu hızlı toparlanma devam eder, mental anlamda söylüyorum bunu. Fiziki anlamdaki çalışmalarımızı zaten sizler takip ediyorsunuz. Dolayısıyla kalıcı konutlar, yine işyerleriyle ilgili geçici işyerleri, bunlara ilişkin tüm çalışmalar da büyük bir titizlik ve dikkatle yürütülüyor. Memleketimiz ve milletimiz adına yapılacak tüm çabalar ve çalışmalar sergileniyor. Şu anda da yanımda kendi illerindeki görevlerini bırakarak burada görev yapan valilerimiz, kaymakamlarımız, mülki idaremiz var. Millet olarak aslında ne kadar büyük bir millet olduğumuzun en temel göstergesi. Hayırseverlerimiz hayırlarını yapıyorlar, kamu kurumlarındaki yöneticilerimiz, mülki amirlerimiz onlar bu çabaları sarf ediyor" diye konuştu.

'MAKSAT VAR OLAN BİR ŞEYİ PAYLAŞMAK'

Karadeniz doğal gazının karaya alınmasını da değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şöyle devam etti.

"Yine millet olarak bizim büyüklüğümüzü ve ülke olarak gücümüzü ortaya koyan gelişmeler de oluyor. Dün 710 milyar metreküp rezervi olan Karadeniz doğal gazını da artık karaya bağlamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da milletimize en büyük müjdelerden birisini daha verdi ve bu çerçevede de milletimizin 1 yıllık ısınma hariç doğal gaz giderleri ile 1 aylık ısınma giderleri inşallah kamu tarafından, devletimiz tarafından karşılanıyor olacak. Bütün maksat, var olan bir şeyi paylaşmak, milletimizin istifadesine sunmak, acıları dindirmek, ekonomik birtakım güçlükler, zorluklar, bunlara ilişkin EYT'den tutun da 5 bin 500 lira olan emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması da dahil, pek çok atmış olduğumuz adımlar, onlara ilave dün böyle bir müjde de geldi."

2023'ün Türkiye için yeni bir yüzyılın başlangıcı olduğunu da belirten Kirişci, "2023, cumhuriyetimizin 100 yılının geride kaldığı bir yıl ama yeni bir yüzyılın da başlangıcı, buna da biz 'Türkiye Yüzyılı' adını veriyoruz. Kendisi Türkiye Yüzyılı olarak ifade edilse de Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya bütün dünya coğrafyasında gerçekten bu yüzyılın herkese sağlayacağı çok şey olacak. Bu, Türkiye'nin gücüyle de mütenasip bir gelişme olacak. İnşallah yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak ve biz de yöneticiler olarak başta bulunanlar olarak milletimize olan sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisinde olacağız" dedi.