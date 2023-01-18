Bakan Kirişçi’den Adana’ya 2 müjde! 8 bin kişi istihdam edilecek

Bakan Kirişci, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerimiz Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak. Adana Karataş Sera TDİOSB, Adana Karataş Su Ürünleri TDİOSB ve Nevşehir Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB 2023 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bu arada projeyi en başından beri yakından takip eden ve hayata geçirilmesi için büyük çaba harcayan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban da, sosyal medya hesaplarından büyük müjdeyi paylaştı.
Adana-Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB ise 3 milyar dolar maliyet bedelli olup 5 bin kişinin istihdam edilmesine imkan yaratacak.