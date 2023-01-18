Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kirişçi’den Adana’ya 2 müjde! 8 bin kişi istihdam edilecek
Giriş Tarihi: 18.1.2023 09:56 Son Güncelleme: 18.1.2023 10:14

Bakan Kirişçi’den Adana’ya 2 müjde! 8 bin kişi istihdam edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Avrupa’nın ilk ve tek Su Ürünleri OSB’si ve Tarıma Dayalı Sera OSB’sinin 2023 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bakan Kirişçi’den Adana’ya 2 müjde! 8 bin kişi istihdam edilecek

Bakan Kirişci, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerimiz Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak. Adana Karataş Sera TDİOSB, Adana Karataş Su Ürünleri TDİOSB ve Nevşehir Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB 2023 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bu arada projeyi en başından beri yakından takip eden ve hayata geçirilmesi için büyük çaba harcayan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban da, sosyal medya hesaplarından büyük müjdeyi paylaştı.

Toplam yatırım tutarı 2.2 milyar dolar olması beklenen Adana-Karataş Su Ürünleri TDİOSB, 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak.

Adana-Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB ise 3 milyar dolar maliyet bedelli olup 5 bin kişinin istihdam edilmesine imkan yaratacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kirişçi’den Adana’ya 2 müjde! 8 bin kişi istihdam edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA