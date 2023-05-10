Bakan Kirişci’den atık suyu yeniden kazandırmaya yönelik açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı tesisin, AB'den alınan 18 milyon Avroluk bütçeyle Ekim 2022'de hizmete alındığını anlattı.

Kullanılan her türlü suyun arıtılması, her türlü atık maddenin en iyi şekilde değerlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu dile getiren Kirişci, "Bu tesiste atıkların biyogaza ve onun da çevrimle elektriğe dönüştürülmesi ve bu elektriğin de buranın ihtiyacı olan enerjinin yüzde 60'ı gibi önemli bir bölümünü karşılıyor olması çok önemli" dedi.

6 Şubat'taki depremler nedeniyle bakıma giren tesisin tekrar hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Kirişci, "Suda sıfır israf" sloganıyla suya çok önem ve hassasiyet verdiklerini vurguladı.

Herkesin suyu en verimli, en etkin, israf etmeden kullanması gerektiğine işaret eden Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su fakiri olmamış olsa bile bugün için ama önümüzdeki nüfus projeksiyonu, sanayileşme ve diğer iklim değişimi gibi etkenlerden dolayı yağışlarda azalma veyahut da hava sıcaklığının artma riski bizi netice itibarıyla daha az suya, su kaynaklarına ve bu su kaynaklarını da daha dikkatli kullanmaya yönlendiriyor. O açıdan da hem bu tesisin işini hafifletme hem de suyu verimli kullanmak, idareli kullanmak adına da bunun çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Elbette suyu yeniden kazanmak gibi de çabalarımız var biliyorsunuz. Yani atık suların arıtıldıktan sonra tekrar kullanılması. Bunların hepsi şu anda mümkün hale geldi."

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları da katıldı.