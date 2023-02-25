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Giriş Tarihi: 25.2.2023 15:12

Bakan Kirişci'den Kırıkhan'ın içme suyu hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

AA
Bakan Kirişci’den Kırıkhan’ın içme suyu hakkında açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilçedeki 1. Hudut Tabur Komutanlığındaki (Kırıkhan Afet Acil Durum Merkezi) buluşmada çiftçilere tarımsal üretimin devamı için alınan önlemleri anlattı.

Tarımsal üretimin aksamamasına ilişkin ilave tedbirleri hayata geçirdiklerini belirten Kirişci, "Sulama konusunda herhangi bir aksaklık olmaması için çalışıyoruz, tedbirler alıyoruz" ifadesini kullandı.

Kirişci, Kırıkhan içme suyu yenilenmesi için de Bakanlık olarak faaliyetlere başlayacaklarını kaydetti.

Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) depremden sonra 60 bin ton ürün aldığına dikkati çekerek, bu konuda endişeye yer olmadığını vurguladı.

Kirişci, çiftçilerin traktör gibi zarar gören tarım aletlerini tarım ilçe müdürlüklerine kayıt ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yapılacak köy evlerinin kırsalı cazip hale getireceğine işaret eden Kirişci, söz konusu uygulamayı her ilde yapacaklarını bildirdi.

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Bakan Kirişci'den Kırıkhan'ın içme suyu hakkında açıklama
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