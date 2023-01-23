Bakan Kirişci’den yerel yönetimlere çağrı: Sudaki kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su kullanımıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen İçme Suyu ve Atık Su Yönetimi Çalıştayı'na katıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kirişci, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ama su fakiri bir ülke de olmadığına vurgu yaparak, "Sanayileşme devam ediyor ve insanların refah seviyesi de yükseldikçe maalesef su tüketiminde de artış gözlemleniyor. Dolayısıyla su zengini değilsek bile su fakiri de değiliz derken bir ara noktada olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Hala dışarda sanki bahardan kalma bir hava var. Bu elbette iyiye işaret değil. Belli dönemlerde bu tür iklimsel değişimler yaşanır diyebiliriz ama bunu bu şekilde geçiştirerek, bu konuda alınması gerek aksiyonları almamazlık veya bunları görmezlikten asla gelemeyiz. Burada tarımla ilgili olan kısmını bir kenara koyuyorum onunla ilgili çalışmalarımız ayrı ama bu çalıştayımızla ilgili içme suyu kısmında ve devamında yine atık su yönetimiyle ilgili mutlaka dünyanın da belki gıpta edeceği çalışmaları bazı alanlarda zaten yapmışız. Bu konularda da artık Türkiye'nin rehberlik, örneklik yapmasında da çok büyük yarar var. Bunu yapabilecek kurumsal kapasiteye sahibiz, bunu başarabiliriz çünkü artık yenilikçi düşünen genç kuşağımız var. Bu gençlerin çevreye daha duyarlı hale gelebilmesini sağlayan çalışmalarımız var" diye konuştu.

"SUDAKİ KAYIP VE KAÇAKLARI MUTLAKA ÖNLEMEMİZ GEREKİR"

Gıda ve tarımla ilgili düzenlenen uluslararası forum nedeniyle geçtiğimiz günlerde Berlin'de bulunduklarını belirten Kirişci, "Herkesin ısrarla altını çizdiği şey elbette gıda ama gıda için, yine insan sağlığı ve beslenmesi için önemli olan suya değinildi. Ama şunu gördük ki; küresel bir mesele ve küresel meselelerin de çözümünün küreselde olması lazım. Bizim ulusal olarak attığımız ve atmaya çalıştığımız adımlar elbette bizim yaralarımıza kısmen merhem olabilir ama mutlaka global bir çözüm getirmemiz ve bu yaklaşımları ortaya koymamız gerekir. İçme suyu başlığı altında sanayinin kullandığı suyu da dikkate aldığımızda Türkiye'de tüketilin suyun yüzde 23-25'lik kısmı bu alana harcanmaktadır. Yüzde 70'lerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var. Bunlar artık bize yakışmıyor. Özellikle yerel yöneticilere seslenmek istiyorum; mutlak suretle dünyanın genel geçer yüzde 8 ile 24 aralığını dikkate aldığınızda Türkiye ortalaması şu anda yüzde 33,5 civarında. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz, sudaki kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ise DSİ Genel Müdürü, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye Selçuklu motifleriyle işlenmiş bir tablo hediye etti.