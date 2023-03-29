Bakan Kirişci’nin açıkladığı proje, Diyarbakır’ın içme suyunu 2055’e kadar karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2 gün önce sosyal medya hesabından, Diyarbakır kent merkezine Dicle Barajı'ndan gelen içme suyuyla ilgili, "Diyarbakır'ımıza Dicle Barajı'ndan yıllık ilave 94,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek, 31 km isale hattı ve içme suyu tesislerinin yapımını içeren toplam 815,2 milyon TL sözleşme bedelli projemizi başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" paylaşımını yaptı.



'YÜZDE 10 DAHA FAZLA ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'



Konunun detayları hakkında bilgi veren DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projeyle, Diyarbakır'ın 2055'e kadar içme suyuyla ilgili sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Tutşi, Diyarbakır'ın içme suyunun DSİ tarafından 2001 yılında işletmeye açılmış 1'inci merhaleyle bugüne kadar yürüdüğünü belirterek, "3 metreküp saniye suyu biz Diyarbakır'a Dicle Barajı'ndan 31 kilometre iletim hattı, 177 metre terfiyle getirip arıtma tesisinde arıtarak şehre veriyoruz. Kapasitemiz arıtma tesisinde günlük 255 bin metreküptür. Şehir nüfusu arttıkça büyüdüğünden dolayı mevcut kapasitemiz yetmiyordu. Bu projeyle 2'nci merhalesi dediğimiz yine aynı boru güzergahımızda 1600 milimetre çelik borularla ilave 3 metreküp saniye suyu daha Diyarbakır'a kazandırmış olacağız. Tabi bu proje kapsamında ilk kısımları da 2 bin 200 milimetre çelik borularla yeni pompa istasyonumuza suyu getireceğiz. Mevcut pompa istasyonumuzdan 18 metre daha üst kottadır. Bu şekilde yaklaşık yüzde 10 daha fazla enerji tasarrufu da sağlamış olacağız. Yılda ortalama 7 milyon TL bir enerji maliyeti bu kurumun kasasında kalmış olacak. Böylece hem ekonomik hem de 2055 yılına kadarki Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan bu proje start almış oluyor. Hayırlı olsun Diyarbakırlı hemşerilerimize" diye konuştu.



'DOLULUK ORANI ORADA YÜZDE 80'DE'



Dicle Barajı'nın 595 milyon metreküp depolama hacmi olduğunu anlatan Tutşi, şunları söyledi:



"Şu an doluluk oranı orada yüzde 80 mertebesinde. Diyarbakır içme suyunda bir sıkıntı beklemiyoruz. Diyarbakır merkez, Ergani ve Eğil ilçelerine Dicle Barajı'ndan su alıyoruz ki bu yıllık 125 milyon metreküptür. Bu 2'nci merhalede de bittiğinde 94,6 milyon metreküp daha su almış olacağız. Şu anki pozisyonda Dicle Barajı'ndan kaynaklı içme suyuyla ilgili inşallah 2055'e kadar bir sıkıntı yaşanacağını da sanmıyoruz. Hemen arkasında Kralkızı Barajı var. Bu barajımız da Dicle Barajı'nı desteklemektedir. Bu yüzden içme suyunda bir sıkıntı olmayacaktır."