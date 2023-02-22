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Giriş Tarihi: 22.2.2023 12:38

Bakan Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında verilen hizmetler, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce kesintisiz şekilde devam ettiriliyor" dedi. Koca, "Bir şeker hastamıza haber vermesi üzerine glukometre cihazının yenisinin götürülmesi, test yapılıp ilacının teslim edilmesi örneklerden biri" ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Koca, Hatay’da 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında yürütülen uygulamaların 112 Acil Sağlık ekiplerince kesintisiz devam ettirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 112 Acil Sağlık ekiplerinin Hatay'da hastaların tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı çalışmalara ilişkin videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımına, "Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında verilen hizmetler, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce kesintisiz şekilde devam ettiriliyor. Bir şeker hastamıza haber vermesi üzerine glukometre cihazının yenisinin götürülmesi, test yapılıp ilacının teslim edilmesi örneklerden biri." notunu düştü.

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Bakan Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı
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