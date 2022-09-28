Bakan Koca spekülasyonlara son noktayı koydu! Yeteri kadar grip aşısı var





Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı, hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir.