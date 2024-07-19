Bakan Kurum: 11 ili ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Elazığ'a gelerek yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunmuştu. Bakan Kurum bugün de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, göreve geldikleri günden itibaren ekip arkadaşlarıyla birlikte il il gezdiklerini dile getirerek,"Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yollardayız. 16 günlük sürede; bir evladı ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum afetzede kardeşlerimizin hep yanında olduk. 11 ili ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şu ana kadar 11 ilimizde 283 bin yuvamız, konutumuzun inşa süreci başlatılmıştır. 4 bin 500'e yakın köyümüzde; köy evlerinin yapımı, kırsal kalkınmanın sağlanması ve oradaki özgün mimari doğrultusunda bakanlığımız konutların yapımını gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar; toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. İnşallah bur çerçevede her ay 25-30 bin konutun teslimiyle birlikte ailelerimiz evlerine kavuşana kadar durmadan duraksamadan çalışacağız. Kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonuna kadar, 11 ilde 6 Şubat depremi nedeniyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak. Elazığ özelinde 6 Şubat depreminde 3 bin 93 yeni yuvamızı ve iş yerimizi kurduk, milletimizin duasını aldık. Şimdi devam eden 13 bin 500 kontumuzun inşası, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde hızlı bir şekilde devam etmektedir. Onları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"11 İL 2025 YILININ SONUNDA BÖLGENİN VE ÜLKEMİZİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Devletin kudretli ve güçlü olduğunu aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremde, selde, yangında, heyelanda milletimizin ihtiyaçlarını gidermek anlamında yapılması gereken çalışmaları an ve an takip etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliği ekip arkadaşlarıyla birlikte vatandaşlarımızın o ihtiyaçlarının giderilmesi anlayışı ve siyasetimizin merkezinde de her zaman insanımız oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamada yardıma ihtiyacı olan ailelerimizi bizzat tespit etmek, o ihtiyaçları gidermek, onlara sımsıkı sarılmak bizim en asli vazifemizdir. 11 ilimiz yeniden Anadolu'nun en güçlü, en sarsılmaz yıldız şehirleri olacaktır. Biz bu anlayışla çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Rabbim bizi vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize mahcup etmesin. Bu manada dün kendi kararlarımızı aldık ve hep birlikte istişare ettik. Yapılması gereken işlere karar verme ve tartışma fırsatımız oldu. Bugünde muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle şehrimizin ihtiyaçlarını dinlemek için bir aradayız. Milletimizin devletimize tam anlamıyla güvenmektedir. Bizde milletimizin bu güvenini boşa çıkarmamak adına çalışacağız. Milletimize 22 yıldır verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuz gibi yine tutmaya devam edeceğiz" dedi.