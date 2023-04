Bakan Kurum: 14 Mayıs eserlerin yarışı olacak ama karşıda eser yok

Bakan Kurum, tapu teslimi ve temel atma töreninde ise şunları söyledi:

"Bugün hep beraber 504 konut ve 47 dükkanımızın anahtarlarını teslim ederek, ilçemize değer katacağız! Mülkiyet sorunu yaşayan kardeşlerimize tapularını teslim edeceğiz! Yine Üsküdar'ımızda bin 122 yuvamızın ve 37 bereketli dükkanımızın da temellerini hep birlikte atacağız. Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün siyasi bedelleri göze alarak 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik. Bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ'mizle 1.2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stoğunu yeniledik. Her zaman milletimizin yanında olduk. Milletin lehine olan her projeyi destekledik. Hiçbir ayrım yapmadık! Çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz! Bugüne kadar yaptığımız her çalışmada milletimizin güvenliğini, refahını düşündük! Biz canımızı dişimize katarak şehirlerimizi kalkındırmak için uğraşırken, hala birileri depremin siyasetini yapıyor. Üsküdar'ımızda Çamlıca Camii çevresindeki Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ Başkanlığımızca 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz" dedi.