Bakan Kurum: 14 Mayıs eserlerin yarışı olacak ama karşıda eser yok

ÜSMEK SADECE BİR ATÖLYE DEĞİL MEKTEP OLMUŞTUR

Bakan Kurum, "Biz şehrinde yaşayan insanların her türlü ihtiyacına cevap üretebilen 'sosyal belediyecilik' anlayışına sahibiz. Bizler; belediyeciliği vatandaşı için yapan, ona hizmet götürmek için bu yükün altına giren bir davanın mensuplarıyız. İşte ÜSMEK'te 'sosyal belediyeciliğin' en önemli adımlarından biridir. Üsküdar Belediyemiz; yaptığı nice projede olduğu gibi ÜSMEK'teki kurslarıyla pek çok Üsküdarlının gönlünü fethetmektedir. ÜSMEK bugün sadece bir atölye değil aynı zamanda bir meslek edindirme merkezi, bir okul, bir mektep olmuştur. Tabi ÜSMEK; liyakat deyip beceriksizlikle, ehliyet deyip ahbap çavuş ilişkisiyle, başarı deyip tembellikle nam salanlara rağmen kurulmuştur. Birileri 16 milyona hizmet edecekti, 600 bin nüfuslu Üsküdar'ı unuttular, görmezden geldiler" dedi.

Bakan Kurum, "Üsküdarlı ablalarımızın, hanım kardeşlerimizin uğrak noktası olan, herkesin hizmetinde olan İSMEK'i kapattılar. Millete değil ikballerine hizmet edenlerden başka ne beklenebilirdi. Ama merak etmeyin herkesin İstanbul'unu, eserlerin İstanbul'unu hep birlikte inşa edeceğiz. ÜSMEK'te eğitim alan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz hem yeni hobiler hem yeni meslekler ediniyorlar. Ben bugüne kadar ÜSMEK'ten mezun olan ve şu anda mezuniyet belgelerini takdim edeceğimiz tüm kardeşlerimizi kutluyorum" diye konuştu.