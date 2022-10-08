Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim’de inşaatlarımızı başlatacağız





'25 EKİM'DE 5 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATACAĞIZ'



Ankara'nın 14 ilçesine 18 bin 300 yeni konut daha kazandırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Kendi evini yapmak isteyen hemşerilerimiz için toplam 36 bin konutluk arsayı da Ankaralı kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bugün itibarıyla 185 bin Ankaralı kardeşimiz yeni konutlar için başvuru yaptı. İnşallah, 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temellerini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.