Bakan Kurum, 28 Mayıs’ı işaret ederek seçimi değerlendirdi

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Murat Kurum, Tuzla'daki Genç Karadenizliler Derneğini ziyaret etti.

Burada konuşma yapan Kurum, 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa giderek, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milletin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na destek olmak için sandığa koşarak gittiğini belirten Kurum, vatandaşların 15 seçimde olduğu gibi yine Başkan Erdoğan ve ittifaklarına rekor oyla destek verdiklerini dile getirdi.

Kurum, 14 Mayıs'ta hayallerin değil gerçeklerin kazandığını ifade ederek, milletin lafa, söze değil icraat yapanlara baktığını aktardı.

Milletin sırtını teröre, teröristlere, Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya dayayanlara değil, milleti için, ülkesi için, bu ülkenin her bir karış vatan toprağı için mücadele edenlere destek verdiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"21 yıldır olduğu gibi yine milletimiz Cumhur İttifakı'mızı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı destekledi ve işte biz de her afette, her sıkıntıda, vatandaşımızın her sıkıştığı anda hep milletimizin yanına koştuk. Milletimizle birlikte yol yürüdük. Elazığ'da biz vardık. Malatya'da biz vardık. Trabzon'da, Rize, Bartın'da, Giresun'daki sellerde yine biz vardık. Antalya'da, Muğla'da yangınlar oldu biz koştuk oradaki kardeşlerimize." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, şöyle devam etti:

"Karşımızdaki muhalefeti görüyorsunuz ve artık 28 Mayıs'ta şu kıyası yapacağız. Bir tarafta ülkesi için, ülkesinin geleceği için mücadele edenler var. 21 yılda, 100 yılda yapılacak işleri yapanlar var. AK Parti'miz var, Cumhur İttifakı'mız var. Diğer tarafta ülkenin geleceğine dair tek bir projesi, tek bir hedefi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta 'Ülkemiz tam bağımsız olsun, İHA'sıyla SİHA'sıyla TCG Anadolu gemisiyle Togg'uyla birlikte dünyada söz sahibi olsun.' diyenler var. Diğer tarafa da baktığınızda biz 'İHA'ların, SİHA'ların üretimini gözden geçireceğiz.' diyenler var. Bir tarafta 'Tam bağımsız, ekonomik gücünü elde etsin, İstanbul Finans'ın merkezi olsun, İstanbul Finans Merkezi'yle gençlerimize, çocuklarımıza istihdam oluşturalım.' diyenler var, Cumhurbaşkanımız var. Diğer tarafta da 'Biz seçimden sonra Londra'daki tefecilerden borç alacağız.' diyenler var."