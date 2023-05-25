Bakan Kurum: 28 Mayıs’ta 85 milyon kazanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz ülkemiz gelişip büyüsün, İstanbul finansın merkezi olsun diyoruz. Kılıçdaroğlu ise 'Seçimden hemen sonra Londra'daki tefecilerden borç alacağız' diyor." dedi.

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde vatandaşlara seslenen Kurum, 14 Mayıs seçimlerini çok büyük bir oy farkıyla önde tamamlayan Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağladığını belirterek, pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundan da zaferle çıkacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerde seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar sebebiyle depremzede vatandaşlara hakaretlerde bulunulduğunu belirterek, "Depremzede kardeşlerimizin siyasi tercihlerine saygı duymadılar. Bizim medeniyetimiz, ecdadımız, mazlumun, ihtiyaç sahibinin asla ve asla kimliğini sormaz. Biz ihtiyacı olana yardıma koşarız. Dini, dili, ırkı, mezhebi, ne olursa olsun hemen yardım ederiz. İşte CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmak istedi. Biz depremzede kardeşlerimize bir söz verdik. 11 şehrimize tıpkı Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi, 25 yıldır yönettikleri İzmir'de olduğu gibi, Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da, Bartın'da olduğu gibi şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden inşa edip yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Verdikleri sözlerin muhalefetinkilere benzemediğini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözleri tutarak bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdiğini söyledi.

Bir tarafta eser ve hizmet siyaseti yaparak milletin masasında oturanların bulunduğunu söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Diğer tarafta etrafında teröristler, yurt dışındaki tüm mihraklarla birlikte 7'li masa var. Ülkemizin geleceğine dair tek bir projesi dahi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta İHA'mızla SİHA'mızla TCG Anadolu gemimizle Kızılelma'mızla ülkemizin birliği ve güvenliği için mücadele edenler var. Diğer tarafta 'İHA'ların, SİHA'ların üretimini seçimden sonra durduracağım' diyenler var. Biz, ülkemiz gelişip büyüsün, İstanbul finansın merkezi olsun diyoruz. Kılıçdaroğlu ise 'Seçimden hemen sonra Londra'daki tefecilerden borç alacağız' diyor. Bizler Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden ibadete açanlarız. Karşımızdaki ittifak ise seçimden sonra Ayasofya'yı yeniden müze yapmak istiyor. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesi sonsuza kadar yankılanacak. Hiç kimse Ayasofya'nın sesini dindiremeyecek."

"28 MAYIS'TA 85 MİLYON KAZANACAK"

Bakan Kurum, milletin 14 Mayıs seçimlerinde muhalefete gereken cevabı verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta Eren Bülbül'ün, Aybüke öğretmenin annesi kazanmıştır. İnşallah 28 Mayıs'ta da tüm şehitlerimizin, gazilerimizin annesi, tüm annelerimiz kazanacak. 28 Mayıs'ta bir tarafta ülkesi için gece gündüz mücadele eden, her bir karış vatan toprağı için 21 yılda 100 yıllık işler yapan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan var, diğer tarafta sırtını Kandil'e dayayanlar var. 28 Mayıs'ta mazlumların hamisi Cumhurbaşkanı'mıza öyle bir destek vereceğiz ki depremzede kardeşlerimiz kazanacak, 85 milyon kazanacak."

Vatandaşlardan seçimlerde sandığa sahip çıkmalarını isteyen Kurum, tüm oylar sayılana kadar okullarda olacaklarını dile getirdi.

Kurum, daha sonra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Alemdağ Caddesi'nin trafiğe kapalı bölümünü gezerek esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.