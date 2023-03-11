Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarında askı sürecine başlayacağız

"ŞANLIURFA'MIZDA 7 BİN 417 BİNANIN YIKIK VE HASARLI OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Kurum, çalışmaları Şanlıurfa'nın tarihine, kültürüne, medeniyete uygun yapmak üzere istişarelerde bulunduklarını dile getirerek, "Bu çerçevede zaten enkaz kaldırma süreçleri Şanlıurfa'mızda yıkılan bütün binalarda tamamlanmış, acil yıkılacak binalarla ilgili yıkım süreci yine valiliğimizin koordinasyonunda hızlı bir şekilde yürütülüyor" diye konuştu.

Konteyner kurulumlarını da hızlıca tamamlayarak vatandaşların çadırlardan konteyner kentlere geçiş sürecini yürüteceklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"7 bin personelimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te. Bu kapsamda bugüne kadar depremlerden etkilenen 11 ilimizde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi. 821 bin 302 bağımsız bölüm, 279 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Şanlıurfa'mızdaki durum ise şöyle; 17 bin 267 bağımsız bölümden oluşan 7 bin 417 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olarak tespiti yapıldı."