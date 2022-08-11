Bakan Kurum açıkladı: Batı Karadeniz’de sel felaketinde zarar gören konutların inşasında son aşamaya gelindi

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE, MİLLETİMİZİN HER DAİM YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Afetten zarar gören tüm illerde vatandaşların yeni yuvalarına kavuştuğunu belirten Bakan Kurum mesajına şöyle devam etti:

"Yavrularımızın zihninden o acı görüntüleri siliyoruz. Şimdi, şehirlerimizde yeni bir hayat başlıyor. Şu anda Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da sağlıklı ve güvenli bin 196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında artık son aşamaya geldik. Etaplar halinde konutlarımızı yeni sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni Bozkurt için inşa ettiğimiz meydanımızın hemen yanındaki yeni ticaret alanımızda ilk dükkanlar açıldı, diğer dükkanlara dair çalışmalarımız sürüyor. Sanayi esnafımız da büyük zarar görmüştü. Onlar için de selde hasar gören tüm sanayi sitelerini yeniledik. Kastamonu, Abana ve Bozkurt'ta selde hasar gören tüm sanayi sitelerinin inşaatını tamamladık. Kardeşlerimizi yeni dükkanlarına kavuşturuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın mutlu, sağlıklı, güvenli yarınları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en büyük vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz; gece gündüz demeden çalışacağız. Bir kez daha; yaşadığımız tüm afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza; Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennet vatanımızı ve bu aziz milleti her türlü afetten muhafaza eylesin.''