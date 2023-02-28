Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum: Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz
Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:37

Bakan Kurum: Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konut'umuzla 15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan prefabrik evlere alacak, 1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız" dedi.

DHA
Bakan Kurum: Adıyaman’da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 15 bin kişinin kalacağı hafif çelik ve prefabrik yapılı 2 geçici barınma alanının inşaatına başlandığını açıkladı.

Adıyaman'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle 313 bin metrekare alanda 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan 2 ayrı geçici barınma alanı inşasına başlandı. Hafif çelik ve prefabrik yapılı geçici konutların her biri, 27 metrekareden oluşacak. Konutlarda 15 bin kişi barındırılacak. Bakan Murat Kurum, geçici konutlara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konut'umuzla 15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan prefabrik evlere alacak, 1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum: Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA