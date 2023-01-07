Bakan Kurum, afetzede Boz Ailesi’nin evine konuk oldu... "Böyle hizmeti kimse yapmadı"

"ESKİ MUHTARDAN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR: BÖYLE HİZMETİ KİMSE YAPMADI"

Bakan Kurum, ziyarette bulunduğu evlerde çocuklara oyuncak hediye etti ve çocuklarla yakından ilgilendi. Bakan Kurum, ziyaret sırasında Güzelyalı Mahallesi'nde çok eski yıllarda muhtarlık yapan Hasan Boz ile bir süre sohbet etti. Eski muhtar Hasan Boz, yangın afeti sonrasında Güzelyalı Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bundan iyisi olamaz, muhtarlık yaptım ben. Sizlerin verdiği hizmeti hiç biri vermedi. DSP'de, CHP'de, hepsinin döneminde muhtarlık yaptım ben. O dönemde, buraya Köy Hizmetleri'nin aracını getirdik, iki gün sonra gittiler, bir gün çalışmadılar. Bunu da gördük biz. Yani burada siyaset, politika konuşmuyoruz. Ben gerçekleri, başımdan geçenleri konuşuyorum." dedi.

Sohbet sırasında burada bulunan bir Ahmet Boz ise, "Bizim devletimizden zarar gelmez. Bir sene evvelden dediğin gibi de Allah bin kere razı olsun sizden, Cumhurbaşkanımızdan." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BURADA ANBEAN TAKİBİ OLDU"

Bakan Kurum ise, "Allah sizleri eksik etmesin." derken, eski muhtar ise "Sizleri de eksik etmesin." karşılığını verdi. Bakan Kurum konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanımız burada anbean takibi oldu. Ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa, bilfiil kendisini de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz, dualarınızı alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu." ifadelerini kullandı.