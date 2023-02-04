Bakan Kurum: Belediyelere aktarılan kaynağı 55 kat artırdık





'BU BELEDİYELER NE GÜNLER GÖRDÜ'

Kurum, mart ayı itibarıyla belediyeler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralayacaklarını söyledi. Kurum, "Bu ülkenin belediyeleri ne zor günler gördü kardeşlerim? Ne acıdır ki, 2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu. Açık söylüyorum, bu rakam AK Parti iktidarlarının tek bir projesinin bedeline denk bir rakam. Biz 8,9 milyar seviyesinden bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak, 490 milyar lira seviyesine çıkardık. Gücümüz var, irademiz var, aşkımız var. Allah'ın izniyle hızlıca bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi çok güçlü bir şekilde istikbale taşıyacağız. Bu başarı hikayesini sizlerle birlikte yazacağız, sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, bunun mimarı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır, dinamosu ise sosyal belediyecilik ruhudur" dedi.