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Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:10

Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü ile niyet mektubu imzaladı

AA
Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü ile niyet mektubu imzaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile yapılacak iş birliği alanlarında görüşerek, niyet mektubu imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif, yapılacak iş birliği alanlarında görüşerek, niyet mektubu imzaladı.

"NİYET MEKTUBU İMZALADIK"

Kurum, görüşmeye ilişkin, "Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri sırasında BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile iş birliği alanlarında yapacaklarımızı konuştuk, niyet mektubu imzaladık. 3 Ekim'de Balıkesir'de yapılacak Dünya Habitat Günü etkinliklerini ele aldık." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü ile niyet mektubu imzaladı
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