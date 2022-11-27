Bakan Kurum: Bozkurt’ta Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz

"DEVLETİMİZİN ELLERİNE SAĞLIK, BOZKURT ESKİSİNDEN ÇOK GÜZEL OLDU"

TOKİ tarafından yapılan konutlardan oldukça memnun olduklarını dile getiren Bozkurtlu vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu ifadelerle dile getirdiler:

"Geçen seneki halimiz neydi? Bu seneki halimiz ne? Yeni yapılan çalışmalar, meydanımız olsun, konutlarımız olsun güzel oldu, ferah oldu. Gurur verici gerçekten. Benim torunlarım geliyor. Hususi geldiler buraya bir günlüğüne. Devletimizin ellerine sağlık. Bozkurt eskisinden çok güzel oldu."