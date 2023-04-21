Bakan Kurum: Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler bir tarafta da proje sunamayan Kılıçdaroğlu var

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU YAPTI

"İstanbul'umuzda ne kadar riskli alan, bina varsa, belediyelerimizle, vatandaşımızla gönül birliği içerisinde onların rızası çerçevesinde bu dönüşümü gerçekleştireceğiz" diyen Bakan Kurum,"Biz başka acılar yaşansın istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz. Ve inşallah bu anlayışla çalışacağız. 14 Mayıs seçimleri gerçekten kritik bir öneme sahip. Bu seçimlere 23 gün kaldı. 23 gün bütün kardeşlerimize gideceğiz, ulaşacağız, gönlüne gireceğiz. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle o mücadelemizi vereceğiz. Bu seçim gerçekten bu manada Türkiye yüzyılı adına atılacak önemli bir adım olacaktır. Bu seçimde bir tarafta Türkiye yüzyılı diyen, yan tarafa baktığınızda Türkiye yüzyılına dair hiçbir projesi olmayan, vatandaşına hiçbir hizmet, hiçbir projeye sunamayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafa bakıyorsunuz, milleti için 21 yıldır çalışan, üreten hastaneler, köprüler, otoyollar, kentsel dönüşüm konutları, millet bahçeleri yapanlar ve afetin üzerinden 80 gün geçtiğinde konutları bitirip vatandaşına teslim eden Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafa baktığınızda da deprem bütçesini 6 kat düşürüp her yıl 20 bin konut yapacağım deyip 5 yılda 100 bin konut yapacağım deyip 1500 günde 1500 konutu teslim edemeyenler var" ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYE'MİZDE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRDIK"

Ümraniye'de vatandaşların mülkiyet sorunlarını belediyeyle birlikte çözdüklerini söyleyen Bakan Kurum, şunları ekledi:

"Kentsel dönüşüm dediler, o zaman biz belediye başkanımızla birlikte bir mahalle toplantısına gittiğimizde söz verdik. Sözümüzü hamdolsun tuttuk. Şantiyemiz harıl harıl çalışıyor. Yine devam edeceğiz Ümraniye'de ne kadar riskli alan varsa, ne kadar riskli yapı varsa belediyemizle birlikte bu yapıların dönüşümü adına çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. Ümraniye'de yeşil alanın atması adına millet bahçesi yaptık. Ümraniye'mizde yeşil alan miktarını artırdık. Ümraniye'de Millet bahçesine giden vatandaşlarımız huzurlu olsun diye oraya gürültü bariyeri yaptık, ses bariyeri yaptık. Hem hava kirliliğini engelledik, hem gürültüyü engelledik. Dolayısıyla Ümraniye'nin tüm ihtiyaçlarını Belediyemizin yanında meydan ve otoparkı yine belediyemizle birlikte yaptık. Vatandaşımız oraya geldiğinde güven içerisinde, huzur içerisinde, o alanda çolukla çocuğuyla çoluğuyla vakit geçirsin istedik. Bu anlayışla hep çalıştık. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Ümraniye'mize 60 bin metrekare bir şehir parkı da belediyemizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu şehir parkını da Ümraniye'mize, Ümraniye'mizin gençlerine armağan edeceğiz. Ben tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Hepinizi gerçekten kucak dolusu sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum."

Bakan Kurum ilçe binasındaki konuşmasının ardından Ümraniye Belediye binasına giderek oradaki personellerle ve kolluk kuvvetleriyle bayramlaştı.