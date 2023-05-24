Bakan Kurum: Bu topraklara yabancı olan CHP gerçek yüzünü gösterdi

"BİZİ O GÜN CUMHUR İTTİFAKI'NIN İRADESİ KURTARDI"

Bakan Kurum, "O gün aziz milletimiz tıpkı Milli Mücadele'de olduğu gibi meydanlara indi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına kulak vererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 251 şehit ve yüzlerce gazi verdik. Kan verdik, can verdik ama vatanı teslim etmedik. Bizi o gün bir irade kurtardı. İşte bu iradenin adı Cumhur İttifakı'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı iradenin 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de bu anlayışla hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci yaptığını, Cumhur İttifakı'na Mecliste de çoğunluğu kazandırdığını söyleyen Kurum, seçimlerin ikinci turu için de sahada ve birlikte olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda rekor oyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacaklarını dile getiren Kurum, "Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi 28 Mayıs'ta da yine aynı anlayışla hepimiz hem sandığımıza hem de oylarımıza sahip çıkacağız." dedi.

"BU TOPRAKLARA YABANCI OLAN CHP, GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞ"

Bakan Kurum, 14 Mayıs'taki seçimde deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'na rekor oy çıktığını, birilerinin de bu tercihlerinden dolayı afetzedelerle alay ettiğini söyledi.

CHP'li Tekirdağ Belediyesinin de ödeneği bahane gösterip depremzedeleri misafirhanelerden çıkardığını kaydeden Kurum, "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kurum, depremzedelere verdikleri sözü tutacaklarını, bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda da 650 bin konutu depremzedelere teslim edeceklerini sözlerine ekledi.