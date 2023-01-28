Bakan Kurum Denizli’de toplu açılış törenine katıldı: 1449 konut ve 50 dükkanı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen Denizli'deki toplu açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, "Sizlere hizmet etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Nerede bir afet olsa biz iki saat sonra vatandaşımızın dizinin dibindeyiz ve o afetlere acılarımıza ortak oluyor. Sonuna kadar da vatandaşımızın mutluluğuna şahit olmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

"BUGÜNE KADAR TOKİ BAŞKANLIĞIMIZ ELİYLE 10 BİN 815 KONUT KAZANDIRDIK"

Bakan Murat Kurum, Denizli'nin turizmiyle, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle Ege'deki cazibe merkezi eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Tükiye Yüzyılı'nda Muhteşem Türk Şehirleri inşası için Denizli'miz içinde gece gündüz hizmet ediyoruz. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 10 bin 815 konut kazandırdık. Deprem oldu Bozkurttaydık, deprem oldu vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk, konutlarını yaptık teslim ettik." dedi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİNE 5 MİLYON 135 BİN VATANDAŞIMIZ BAŞVURU YAPTI"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini için bugüne kadar 5 milyon 135 bin vatandaşın başvuru yaptığını belirten Bakan Kurum, "Denizli'mize ilk etapta 3 bin 150 konut inşa ediyoruz. İnanın bu projeyi açıkladığımız zaman o altılı masa hep birlikte koro halinde bu projeye karşı çıktılar. Ama hamdolsun milletimiz bize inancını güvenini 5 milyonu aşkın başvuruyla gösterdi. Biz milletimizi hiçbir zaman mahcup etmedik, ne söz verdiysek o sözleri tuttuk. 16 bin imarlı arsamızı da Denizli'deki hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bereketli Denizli'mizin ekonomisine, istihdamına, gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bu sanayi sitelerinde Denizli üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edecek 300 bereketli dükkân kazandırıyoruz. Ne söz verdiysek sözlerimizi tuttuk. " diye konuştu.

Bakan Kurum, Denizli'ye verdikleri sözü yerine getirerek 1.449 konutun ve 50 dükkânı hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın huzurla, refah içerisinde yaşayacağı yeni yuvalarımız, dükkânlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"ALTILI MASAYA RAĞMEN BİZ MİLLETİMİZE ESER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ, ÇÜNKÜ BİZİM SEÇİM KAYGIMIZ YOK"

Bakan Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır kutlu davanın izinde; uzun ve zorlu bir yolda olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin istikbaline olan inancımızla bu yolu aşmak için 'Büyük ve güçlü Türkiye'yi' inşa etmek için gece gündüz demeden yürümeye devam ediyoruz. Ne zaman darda kalsak ne zaman zorda kalsak yanımızda hep siz vardınız, Denizli vardı, 81 ilde 84 milyon vatandaşımız vardı. İşte bu dua, dertlerine derman olduğumuz gönüllerin duasıdır. Pamukkale'nin güzelliğinin sirayet ettiği kalplerin duasıdır. Çok şükür; eser yerine bahane üretenlerden olmadık. Her zaman eser ürettik ve eser siyaseti yaptık. Altılı masaya rağmen biz milletimize eser üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim gelecek seçim kaygımız yok. Bizim kaygılarımız çocuklarımıza, evlatlarımıza daha iyi, daha güzel gelecek bırakma kaygısıdır."

"İnşallah o gün sandıkta; sizlerin gücüyle, Denizli'mizin desteğiyle, aziz milletimizin engin ferasetiyle yeni bir zafer destanını hep birlikte yazacağız"

Davasında kararlı olanların engel tanımaz yürüyüşünün 2023 yılında daha da hız kazanacağını ve Denizli'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Şimdi bu meydandan tüm Denizlili kardeşlerime soruyorum. 2023 yılında Denizli'miz sandıkları patlatacak mı? Türkiye Yüzyılı'nda Genel Başkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracak mı? Allah sizlerden razı olsun. Bizde tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Annelerimizin, babalarımızın, genç kardeşlerimizin hizmetinde olacağız. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyıl'ında o gün sandıkta; sizlerin gücüyle, Denizli'mizin desteğiyle, aziz milletimizin engin ferasetiyle yeni bir zafer destanını hep birlikte yazacağız." diye konuştu.