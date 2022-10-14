Bakan Kurum: Depozito iade sistemini Türkiye’nin dört bir yanında milletimize sunacağız

'EVLATLARIMIZA YEMYEŞİL ÜLKE BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Sıfır atık felsefesine, anlayışına ekmek gibi su gibi muhtaç olunduğunu belirten Bakan Kurum, "Kadim insanlık tarihinden bize doğru seslenen şöyle bir söz vardır; 'Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur; her şey ve herkes birbiri için yaşar. Birbiri için bir ve beraberce yaşamak, doğanın kanunudur'. İşte geçmişten gelen bu sözlerin içerdiği derin anlamdan hareketle hem cennet vatanımız hem de ortak evimiz dünya için mücadele etmeye aşkla azimle sevgiyle devam ediyoruz. Biz evlatlarımıza; sokakları tertemiz, caddeleri ışıl ışıl, parkları, bahçeleri yemyeşil, doğal alanları korunmuş bir ülke bırakmak istiyoruz. Denizi masmavi, ormanları hala asırlık ağaçlara ev sahipliği yapan yemyeşil bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Gelin hep birlikte gençlerimizin, yavrularımızın sesine kulak verelim. Hayal ettikleri Türkiye'yi ve 'Türkiye yüzyılı'nı el birliğiyle inşa edelim. Gençlerimiz çizdikleri resimlerde, yazdıkları kompozisyonlarda hep aynı mesajı veriyorlar. Ben de buradan onların sesi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuşlarımız plastik ağaçların üzerinde sahte dallara yuva yapmasın. Bir kırlangıcın gagası boya kokmasın. 1000 yıllardır denizlerimizi besleyen istiridyeler bizlere inci yerine plastik boncuklar sunmasın. Yüzyılların şahidi kaplumbağalarımızın yumurtaları plastikten olmasın. Sıfır atık felsefesine, anlayışına ekmek gibi su gibi muhtacız. Gelin hep birlikte gönüllerimizi tek bir gönül, kalplerimizi tek bir kalp, akıllarımızı tek bir akıl yapalım. Sıfır atığa sahip çıkalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, geri dönüşümle yapılan malzemelerin sergilendiği stantları ve resim sergisini gezdi. Kurum, bayat ekmeklerin yoğurtla değerlendirildiği 'papara' yemeğini de yedi.