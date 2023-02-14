Bakan Kurum: Deprem bölgesinde su hayati önemde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. @ilbanktr ilk günden bu yana 750 personeliyle alt yapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek." dedi.