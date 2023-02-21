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Giriş Tarihi: 21.2.2023 16:49 Son Güncelleme: 21.2.2023 16:56

Bakan Kurum, depremzede çocukların helikoptere binme hayalini gerçekleştirdi

Deprem bölgesindeki çalışmaları takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikoptere bindirdiği çocuklar, Gaziantep semalarında kısa bir gezinti yaptı.

AA
Bakan Kurum, depremzede çocukların helikoptere binme hayalini gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada yanına gelen bir grup depremzede çocuğun helikoptere binme isteğini yerine getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçici barınma alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgeyi gezerken Bakan Kurum'un yanına gelen bir grup depremzede çocuk, helikoptere binmeyi istediklerini söyledi. Kurum, isteklerini geri çevirmediği çocukları, alan incelemeleri için kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına ait helikoptere bindirdi.

İlk kez helikoptere binmekten duydukları mutluluğu ifade eden, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 9 depremzede çocuk, yaklaşık yarım saat Gaziantep'e gökyüzünden bakma fırsatı buldu. Bazı çocuklar ise ellerindeki telefonlarla o anları kayıt altına aldı.

Helikopterden inerken oyuncak hediye edilen çocuklar, Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

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Bakan Kurum, depremzede çocukların helikoptere binme hayalini gerçekleştirdi
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