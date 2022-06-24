Bakan Kirişçi duyurdu: 24 milyon 339 bin 311 lira hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 milyon 843 bin 311 lirası Kırsal Kalkınma Desteklenmesi projesi, 1 miilyon 496 bin lirası Uzamn Eller Projesi Desteği olmak üzere toplam 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.