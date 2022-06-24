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Giriş Tarihi: 24.6.2022 13:59 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:03

Bakan Kirişçi duyurdu: 24 milyon 339 bin 311 lira hesaplara yattı

İHA
Bakan Kirişçi duyurdu: 24 milyon 339 bin 311 lira hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci toplam 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 milyon 843 bin 311 lirası Kırsal Kalkınma Desteklenmesi projesi, 1 miilyon 496 bin lirası Uzamn Eller Projesi Desteği olmak üzere toplam 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

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Bakan Kirişçi duyurdu: 24 milyon 339 bin 311 lira hesaplara yattı
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