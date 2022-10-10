Bakan Kurum duyurdu: Türkiye’nin en büyük iskan projesinde sona geldik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen Türkiye'nin en büyük iskân projesinde sona gelindi ve etaplar halinde yeni Yusufeli'ne taşınmalar başladı.

Yusufeli ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi.