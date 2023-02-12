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Giriş Tarihi: 12.2.2023 17:16 Son Güncelleme: 12.2.2023 17:18

Bakan Kurum: Enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın dizinin dibinde olacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için kurulan çadır kenti ziyaret etti.

İHA
Bakan Kurum: Enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın dizinin dibinde olacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "85 milyon birlik beraberlik içinde bütünlüğümüzü koruyacağız. Hep birlikte bu afetin üzerinden geleceğiz" dedi. Depremzede bir vatandaş ise, "Biz sizden de, her şeyden de memnunuz. Yapacağınızdan da eminiz. Güçlü devletimiz Antep'i de, Maraş'ı da ortada bırakmaz" ifadelerini kullandı.

"85 MİLYON BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ"

Bakan Kurum, Gaziantep merkez ve ilçelerinde depremden zarar gören vatandaşları ve kurulan çadır kentleri ziyaret etti. İslahiye'de depremzedelerle bir araya gelen Bakan Kurum, "Biz sizden de, yapılan hizmetlerden de memnunuz. Bu güçlü devlet, milletiyle omuz omuza verir İslahiye, Nurdağı, Maraş'ı ortada bırakmaz. Zihniyeti kötü olan insanlar, art niyetli insanlar bu devleti karalıyorlar" diyen vatandaşa şunları söyledi:

"Şimdi onlara girmeye gerek yok. 85 milyon birlik beraberlik içinde bütünlüğümüzü koruyacağız. Hep birlikte bu afetin üzerinden geleceğiz. Burada enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın yanında, dizinin dibinde olacağız. Onlarla birlikte acılarını paylaşacağız. İnşallah her şeyin üstesinden geleceğiz."

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Bakan Kurum: Enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın dizinin dibinde olacağız
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